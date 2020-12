Coronavirus-Les Pays-Bas instaurent un nouveau confinement de 5 semaines

(Actualisé avec déclarations, précisions)

par Anthony Deutsch et Bart H. Meijer

AMSTERDAM, 14 décembre (Reuters) - Un confinement d'au moins cinq semaines va entrer en vigueur à partir de mardi aux Pays-Bas face à l'épidémie due au nouveau coronavirus, avec fermeture des commerces jugés non-essentiels, des écoles et des lieux accueillant du public tels que les cinémas, les musées ou les bibliothèques, a annoncé lundi le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte.

"Les Pays-Bas se ferment", a-t-il déclaré dans une rare adresse télévisée à la nation, tandis que des manifestants réunis devant ses bureaux à La Haye tapaient sur des casseroles. "Nous avons conscience de la gravité de nos décisions, juste avant Noël."

Outre la fermeture des commerces et des écoles, Mark Rutte a invité les Néerlandais à ne pas sortir de chez eux, à travailler à domicile et à éviter autant que possible les contacts hors foyer.

Les rassemblements de plus de deux personnes vont être interdits et il ne sera pas possible d'accueillir plus de deux personnes à son domicile. Cette règle sera assouplie pendant trois jours au moment de Noël, lorsque chaque foyer pourra accueillir un maximum de trois adultes.

"Moins nous avons de contacts, mieux c'est. Nous devons tout faire pour parvenir à une meilleure situation. Et oui, elle va devenir meilleure", a dit Mark Rutte.

Le chef du gouvernement a aussi prôné le report au-delà de la mi-mars de tous les voyages à l'étranger non essentiels, soit deux mois plus tard que la consigne en vigueur jusqu'à présent.

"La réalité, c'est que nous n'avons pas affaire à une grippe innocente, comme certains de ceux qui manifestent dehors le pensent, mais à un virus qui peut atteindre tout le monde", a souligné le Premier ministre.

Ce nouveau confinement est plus contraignant que le premier instauré face à la première vague de l'épidémie de mars à mai, lorsque les commerces étaient autorisés à ouvrir.

Comme la plupart des pays d'Europe, les Pays-Bas sont confrontés à une hausse des contaminations par le nouveau coronavirus depuis le début de l'automne. Ils ont ainsi enregistré près de 10.000 cas dimanche, le nombre le plus élevé depuis plus de six semaines.

Les nouveaux cas ont légèrement baissé ce lundi à environ 8.500.

Le bilan de l'épidémie dans ce pays de 17 millions d'habitants s'établit à environ 10.000 morts pour plus de 600.000 personnes contaminées.

Malgré les restrictions déjà en vigueur, les commerces ont connu une forte affluence ces dernières semaines et les contaminations ont grimpé à la suite de la Saint-Nicolas, fête au cours de laquelle les Néerlandais s'offrent traditionnellement des cadeaux. (version française Bertrand Boucey)