Coronavirus-Les Pays-Bas retournent en "confinement partiel"

AMSTERDAM, 13 octobre (Reuters) - Les Pays-Bas doivent retourner en "confinement partiel" face à l'épidémie due au nouveau coronavirus, a annoncé mardi le Premier ministre Mark Rutte, ce qui se traduira par la fermeture des bars et des restaurants et l'interdiction de la vente d'alcool le soir dans ce pays devenu l'un des principaux foyers de contamination en Europe.

"Aujourd'hui, nous annonçons de nouvelles et lourdes mesures et de fait nous allons dans un confinement partiel", a déclaré Mark Rutte lors d'une conférence de presse télévisée.

Ces mesures resteront en vigueur au moins quatre semaines, avec une évaluation au bout de deux semaines. Si elles s'avèrent insuffisantes, des restrictions plus sévères pourraient être décidées, a prévenu le ministre de la Santé, Hugo de Jonge.

Outre les fermetures des bars et des restaurants, les rassemblements publics de plus de quatre personnes sont interdits, un maximum de 30 personnes sont autorisées à se réunir en intérieur et les horaires d'ouverture des commerces vont être limités.

Le port du masque devient obligatoire dans les lieux fermés à partir de l'âge de 13 ans.

Contrairement au confinement du printemps, les écoles restent ouvertes et les transports publics continuent de fonctionner.

Comme la majeure partie de l'Europe, les Pays-Bas connaissent depuis plusieurs semaines une flambée des contaminations par le nouveau coronavirus, qui ont atteint un record mardi, à près de 7.400 en un jour. Avec 17 millions d'habitants, le pays affiche désormais l'un des taux d'infection les plus élevés au monde. (Anthony Deutsch et Toby Sterling version française Bertrand Boucey)