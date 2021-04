Coronavirus-Les US vont apporter leur soutien à l'Inde

WILMINGTON, Delaware, 24 avril (Reuters) - Les États-Unis sont profondément préoccupés par l'augmentation massive des cas de coronavirus en Inde et prévoient de déployer rapidement un soutien supplémentaire au gouvernement indien et aux travailleurs de la santé, a déclaré samedi une porte-parole de la Maison Blanche.

"Nous sommes en conversation active à des niveaux élevés et prévoyons de déployer rapidement un soutien supplémentaire au gouvernement indien et aux travailleurs de la santé indiens qui luttent contre cette dernière vague de l'épidémie. Nous aurons plus d'informations à partager très bientôt", a indiqué la porte-parole à Reuters dans un courriel.

Aucun autre détail n'était immédiatement disponible. (Andrea Shalal; version française Camille Raynaud)