Coronavirus-Les US vont apporter leur soutien à l'Inde

WILMINGTON, Delaware, 24 avril (Reuters) - Les États-Unis sont profondément préoccupés par l'augmentation massive des cas de coronavirus en Inde et prévoient de déployer rapidement un soutien supplémentaire au gouvernement indien et aux travailleurs de la santé, a déclaré samedi une porte-parole de la Maison Blanche.

"Nous sommes en conversation active à des niveaux élevés et prévoyons de déployer rapidement un soutien supplémentaire au gouvernement indien et aux travailleurs de la santé indiens qui luttent contre cette dernière vague de l'épidémie. Nous aurons plus d'informations à partager très bientôt", a indiqué la porte-parole à Reuters dans un courriel.

L'Inde est aux prises avec une hausse record du nombre d’infections au COVID-19 mais les hôpitaux du pays sont à court d'oxygène. Le gouvernement indien a déployé des avions et des trains militaires pour acheminer de l'oxygène à Delhi depuis d'autres régions du pays et des pays étrangers.

L’Inde a fait état de 346.786 cas supplémentaires dans les dernières 24 heures, a indiqué samedi le ministère indien de la santé, pour un total de 16,6 millions de cas, dont 189.544 décès.

Mais selon les experts, le nombre de cas est probablement beaucoup plus élevé et pourrait encore augmenter.

Les responsables des deux pays sont engagés à différents niveaux pour assurer " la production des vaccins contre le COVID-19 en Inde", a déclaré à Reuters un porte-parole de l'ambassade indienne à Washington. (Andrea Shalal; version française Camille Raynaud)