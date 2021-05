Coronavirus-Les USA demandent à l'OMS une nouvelle enquête en Chine

GENEVE, 27 mai (Reuters) - Les Etats-Unis ont appelé jeudi l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à mener une nouvelle phase de son enquête sur l'origine de la pandémie de coronavirus, en s'assurant que des experts indépendants bénéficient d'un accès complet aux données et échantillons originels en Chine.

Le président américain Joe Biden a ordonné mercredi aux services du renseignement américain d'établir un nouveau rapport sur la question, en étudiant deux théories distinctes: une émergence naturelle via un contact humain avec des animaux porteurs du virus et un possible accident de laboratoire à Wuhan, ville du centre de la Chine où a été rapporté le premier cas officiel de contamination.

"Il est critique que la Chine fournisse à des experts indépendants un accès intégral à des données et échantillons complets et originels afin de comprendre la source du virus et les premiers stades de l'épidémie", a déclaré dans un communiqué la mission diplomatique américaine auprès de l'Onu à Genève.

Une équipe d'experts de l'OMS s'est rendue en début d'année à Wuhan afin d'y mener des travaux. En mars, au moment de la publication de leur rapport, l'OMS s'est plaint des restrictions imposées par la Chine et du manque de données communiquées par celle-ci.

La question de l'origine de la pandémie a alimenté les tensions entre Washington et Pékin. Les Etats-Unis reprochent à la Chine son manque de transparence, tandis que la Chine affirme que la source du nouveau coronavirus est extérieure à son territoire. (Stephanie Nebehay; version française Jean Terzian)