Coronavirus-Les USA envisagent des restrictions pour les voyageurs chinois

28 décembre (Reuters) - Le gouvernement américain pourrait imposer aux voyageurs en provenance de Chine de nouvelles restrictions liées au COVID-19 du fait d'inquiétudes sur le "manque de données transparentes" fournies par Pékin sur la résurgence de l'épidémie, ont indiqué mercredi des représentants américains.

"Il y a des craintes croissantes dans la communauté internationale sur le regain actuel de contaminations au COVID-19 en Chine et le manque de données transparentes, notamment sur les séquences génomiques virales, communiquées par la RPC (République populaire de Chine, ndlr)", ont indiqué les responsables.

Le Japon, l'Inde et la Malaisie ont d'ores et déjà annoncé cette semaine un renforcement des mesures sanitaires concernant les voyageurs en provenance de Chine, citant la flambée des contaminations dans le pays. Tokyo, par exemple, a fait savoir qu'un test négatif serait désormais nécessaire.

Taïwan a également annoncé ce mercredi la mise en place de tests de détection du COVID-19 pour les voyageurs arrivant de Chine à partir du 1er janvier. La mesure, qui prendra effet jusqu'à la fin janvier, ne concerne pas les voyageurs en provenance de Hong Kong et Macau, ont précisé les autorités.

Après trois années de règles draconiennes contre la propagation du virus, Pékin a mis un terme début décembre à sa politique "zéro COVID-19" après plusieurs semaines de vastes mouvements de protestation contre les restrictions à travers le pays.

Hong Kong

a aussi annoncé mercredi la levée

à compter de jeudi de la plupart des strictes restrictions encore en vigueur contre le COVID-19.

Cet assouplissement intervient alors même que le pays connaît une nouvelle vague de contaminations au COVID-19 qui met

le système de santé du pays sous pression

.

La Chine a fait état de trois nouveaux décès liés au COVID-19 lors de la journée de mardi, contre un recensé lundi, mais ces données ne correspondent pas à la situation observée sur place, notamment auprès des entreprises de pompes funèbres.

La situation inquiète donc au niveau international, d'autant que la Chine

va lever à partir du 8 janvier

la quarantaine qui était obligatoire pour toute personne entrant sur son territoire.

La France n'a pour l'heure pas officiellement communiqué concernant les voyageurs chinois. Le Quai d'Orsay indique que pour ceux voulant se rendre en Chine, "il reste très difficile de faire du tourisme" dans le pays. (Reportage Steve Holland, avec la contribution de Yimou Lee à Taipei et de Farah Master et Twinnie Siu à Hong Kong; version française Jean Terzian et Blandine Hénault, édité par)