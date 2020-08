Coronavirus-Les USA ont enregistré plus de 25.000 décès en juillet

NEW YORK, 1er août (Reuters) - Le nombre de décès causés par l'épidémie de coronavirus aux Etats-Unis s'est alourdi de plus de 25.000 en juillet et le nombre de cas confirmés a doublé dans 19 Etats du pays au cours du mois, selon un décompte de Reuters basé sur des données officielles.

Quelque 1,87 million d'infections supplémentaires ont été confirmées en juillet à travers le pays, portant le bilan à 4,5 millions de cas depuis le début de l'épidémie. Il s'agit d'une hausse de 69%.

Le nombre de décès a augmenté de 20% en juillet, à près de 154.000 au total.

Une flambée des cas et décès supplémentaires a été constatée en Floride, avec plus de 310.000 nouvelles infections, en Californie et au Texas (260.000 nouveaux cas environ). (Christine Chan à New York et Lisa Shumaker à Chicago; version française Jean Terzian)