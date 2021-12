Coronavirus-Les USA vont distribuer 500 millions de tests gratuits

par Jarrett Renshaw et Ahmed Aboulenein

WASHINGTON, 21 décembre (Reuters) - L'administration Biden va commander 500 millions de tests de dépistage du COVID-19 et les distribuer gratuitement en janvier aux Américains qui en feront la demande en ligne afin de tenter de contenir la vague du variant Omicron, fortement contagieux, qui déferle actuellement sur les Etats-Unis.

Le gouvernement fédéral va aussi mobiliser un millier de membres des services médicaux de l'armée pour venir en aide aux hôpitaux et il va ouvrir des centres de dépistage, à commencer par New York dès cette semaine.

Le président américain Joe Biden dévoilera ces initiatives mardi dans un discours aux accents particulièrement graves sur les risques qu'encourent les personnes refusant toujours de se faire vacciner, a dit un membre haut placé de son administration.

"Nous soulignerons aussi que si vous n'êtes pas vacciné, vous avez un risque élevé de tomber malade. Ce variant est hautement contagieux et la probabilité d'être hospitalisé est huit fois plus élevée chez les personnes non vaccinées et celle de mourir du COVID l'est 14 fois plus", a dit ce responsable du gouvernement fédéral.

Alors que les Américains commencent déjà à se déplacer à travers les Etats-Unis pour les fêtes de fin d'année, les nouvelles contaminations par le COVID-19 bondissent dans le pays, comme dans de nombreuses autres régions du monde. Les autorités fédérales estiment que le variant Omicron du coronavirus à l'origine de la maladie est désormais responsable de 73% de l'ensemble de ces nouveaux cas, contre moins de 1% début décembre.

Au cours du week-end, de longues files d'attente se sont formées à l'entrée des centres de dépistage de nombreuses villes américaines, notamment New York ou Washington, beaucoup d'Américains souhaitant savoir s'ils sont porteurs du virus avant de rejoindre leurs familles pour les fêtes.

LE NOMBRE DE TESTS PAR FOYER PAS ENCORE DÉCIDÉ

Face aux critiques lui reprochant des ressources insuffisantes en termes de dépistage, Joe Biden va annoncer l'acquisition par le gouvernement fédéral de 500 millions d'autotests qui seront distribués en janvier à la population.

Les Américains pourront se les procurer via un nouveau site internet mais les autorités n'ont toujours pas tranché sur le nombre de tests disponibles par foyer.

L'administration va aussi ouvrir plusieurs centres fédéraux de dépistage, le premier avant Noël à New York, a dit le responsable.

"Le dépistage dans ce pays est bien meilleur qu'il ne l'était mais il reste des choses à faire et nous agissons maintenant", a-t-il déclaré.

Ce plan fédéral de distribution de tests est complémentaire d'un projet, censé lui aussi être mis en oeuvre en janvier, visant à ce que les assureurs santé fournissent des tests gratuits à leurs assurés.

Malgré l'urgence, Joe Biden va dire ce mardi aux Américains que les personnes vaccinées et respectueuses des gestes barrières tels que le port du masque durant leurs déplacements ne doivent pas avoir de crainte particulière à célébrer les fêtes de fin d'année comme prévu.

Le nombre de nouvelles contaminations a augmenté de 9% au cours de la semaine écoulée aux Etats-Unis, et de 57% depuis le début du mois, selon un calcul de Reuters.

Le nombre de personnes hospitalisées pour COVID-19 a pour sa part grimpé de 26% ce mois-ci, avec des hôpitaux dans certaines régions du pays déjà saturés par les patients contaminés par le variant Delta.

Les Etats-Unis affichent le bilan officiel le plus lourd de cette pandémie, avec quasiment 810.000 morts et 51 millions de contaminations. (Reportage Jarrett Renshaw et Ahmed Aboulenein, version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)