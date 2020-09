Coronavirus-Les bars et restaurants de Londres pourraient devoir fermer-presse

28 septembre (Reuters) - Le gouvernement britannique prévoit de mettre en place une interdiction totale des activités sociales dans une grande majorité du nord de la Grande-Bretagne et pourrait faire de même à Londres afin d'empêcher une deuxième vague de l'épidémie de coronavirus, a rapporté dimanche soir The Times.

D'après le journal, les nouvelles mesures envisagées prévoient la fermeture de l'ensemble des pubs, restaurants et bars pour une période initiale de deux semaines.

Le Premier ministre Boris Johnson a annoncé mardi dernier de nouvelles restrictions sanitaires pour six mois et invité les Britanniques à travailler chez eux dans la mesure du possible. Les horaires d'ouverture des bars et restaurants avaient déjà été réduites. (Rebekah Mathew à Bangalore; version française Jean Terzian)