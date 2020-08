Coronavirus-Les boîtes de nuit espagnoles de nouveau fermées

MADRID, 14 août (Reuters) - Toutes les régions d'Espagne ont décidé d'ordonner la fermeture des boîtes de nuit et d'interdire de fumer à l'extérieur lorsque le maintien d'une distance de sécurité suffisante est impossible, deux mesures parmi d'autres visant à freiner la propagation du coronavirus, a annoncé vendredi le ministre de la Santé, Salvador Illa.

Il a également appelé les Espagnols à éviter les rassemblements de plus de dix personnes et mis en garde plus particulièrement les jeunes contre les rassemblements en extérieur pour consommer de l'alcool.

Le nombre des cas de contamination par le coronavirus est nettement remonté en Espagne ces derniers jours pour atteindre jeudi 2.935 en 24 heures, son plus haut niveau depuis la levée du confinement il y a sept semaines.

La moyenne quotidienne des nouveaux cas est passée de moins de 150 en juin à plus de 1.500 sur les 12 premiers jours d'août selon les décomptes officiels.

(Inti Landauro, version française Marc Angrand)