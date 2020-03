Coronavirus-Les cas augmentent aux Etats-Unis, New York en état d'urgence

WASHINGTON/NEW YORK, 8 mars (Reuters) - Les Etats-Unis comptaient dimanche près de 450 cas de contamination et 19 décès liés au nouveau coronavirus, une propagation de l'épidémie qui a poussé l'Etat de New-York à déclarer l'état d'urgence.

Le nombre de cas dans l'Etat de New York est passé à 105, soit 16 de plus qu'annoncé la veille, a déclaré dimanche le gouverneur Andrew Cuomo. Ce bilan inclut 82 cas recensés uniquement dans le comté de Westchester, situé dans la banlieue de New York City, la métropole la plus peuplée du pays.

Plus de la moitié des 50 Etats des Etats-Unis ont annoncé des cas de contamination au nouveau coronavirus, apparu en décembre en Chine et qui a fait depuis plus de 3.600 morts à travers le monde.

Des concerts et des conférences sont annulés dans le pays et les universités recommandent à leurs étudiants de rester à la maison et de suivre les cours en ligne.

En revanche, la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle de novembre poursuit son cours. Samedi, le président Donald Trump a indiqué qu'il continuerait à tenir des rassemblements politiques, qui peuvent parfois réunir 20.000 personnes.

En lice pour les primaires démocrates, le sénateur Bernie Sanders et l'ancien vice-président Joe Biden n'ont jusqu'à présent annulé aucun évènement de leur campagne électorale.

DES CAS RECENSÉS SUR LE GRAND PRINCESS

Interrogé dimanche lors de l'émission "Fox News Sunday", le directeur de l'unité des maladies infectueuses des instituts nationaux de la santé, Anthony Fauci, n'a pas exclu des mesures de confinement similaires à celles prises en Chine et en Italie.

"Vous ne voulez pas alarmer les gens mais étant donné la propagation que nous voyons, tout est possible, et c'est la raison pour laquelle nous devons être prêts à prendre toute action appropriée pour contenir et limiter l'épidémie", a-t-il dit.

La région la plus touchée aux Etats-Unis est une maison de retraite dans la banlieue de Seattle. Le gouverneur de l'Etat de Washington Jay Inslee a indiqué qu'il envisageait d'interdire les grands rassemblements mais pas nécessairement d'imposer des mesures d'isolement plus importantes.

La Maison blanche doit aussi faire face à des cas de contamination à bord du navire de croisière Grand Princess, qui doit accoster lundi à Oakland après avoir été retenu plusieurs jours au large des côtes de la Californie.

Les 2.400 passagers du navire seront placés en isolement dans au moins quatre centres dédiés et les 1.100 membres d'équipage seront confinés à bord.

(Susan Corwell, Nathan Layne, Steve Gorman et Barbara Goldberg, Blandine Hénault pour la version française)