Coronavirus-Les contaminations au plus haut depuis le 21 novembre

PARIS, 16 décembre (Reuters) - La France a enregistré 17.615 nouveaux cas de contamination par le coronavirus en 24 heures soit 6.083 cas supplémentaires par rapport au bilan rapporté la veille, ont annoncé mercredi les autorités sanitaires.

Cette envolée du nombre de nouveaux cas est la plus forte depuis le 21 novembre dernier. Elle intervient au lendemain de l'instauration d'un couvre-feu qui a remplacé le confinement et son système d'attestations de déplacements.

Elle se produit alors que l'exécutif a annoncé le même jour espérer que les premières vaccinations puissent avoir lieu dès la dernière semaine de décembre.

Le nombre de patients hospitalisés pour une infection COVID-19 augmente à 25.315 malades hospitalisés mardi soir, 75 de plus que la veille.

En réanimation le nombre de patients COVID-19 a baissé à 2.850, soit 31 lits occupés de moins que la veille.

Le bilan de l'épidémie en France s'établit désormais à 2.409.062 cas confirmés et 59.361 morts, 289 décès ayant été enregistrés en 24 heures dans les hôpitaux.

"Les premières vaccinations pourraient être réalisées en France dès la dernière semaine du mois de décembre avant de monter en puissance début janvier", a dit le Premier ministre, Jean Castex devant l'Assemblée nationale.

Cette première phase s'étalera sur une période de six à huit semaines tenant compte du délai de 21 jours entre la première injection et le rappel, a-t-il précisé. (Henri-Pierre André et Nicolas Delame)