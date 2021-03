Coronavirus-Les dirigeants de 23 pays soutiennent la mise en place d'un traité international sur les pandémie

BRUXELLES, 29 mars (Reuters) - Les dirigeants de 23 pays et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) ont soutenu mardi l'idée de créer un traité international qui aiderait le monde à faire face aux futures urgences sanitaires telles que la pandémie de coronavirus qui ravage actuellement la planète.

L'idée d'un tel traité, qui garantirait un accès universel et équitable aux vaccins, aux médicaments et aux diagnostics en cas de pandémie, a été lancée par le président des dirigeants de l'Union européenne, Charles Michel, lors d'un sommet du G20 en novembre dernier.

Mardi, il a reçu le soutien formel des dirigeants des pays suivants: les îles Fidji, le Portugal, la Roumanie, la Grande-Bretagne, le Rwanda, le Kenya, la France, l'Allemagne, la Grèce, la Corée, le Chili, le Costa Rica, l'Albanie, l'Afrique du Sud, Trinité-et-Tobago, les Pays-Bas, la Tunisie, le Sénégal, l'Espagne, la Norvège, la Serbie, l'Indonésie, l'Ukraine, ainsi que de l'OMS.

"Il y aura d'autres pandémies et d'autres urgences sanitaires majeures. Aucun gouvernement ou organisme multilatéral ne peut faire face seul à cette menace", ont écrit les dirigeants dans une tribune publiée dans les grands journaux.

"Nous pensons que les nations devraient travailler ensemble à l'élaboration d'un nouveau traité international de préparation et de réponse aux pandémies", ont-ils ajouté.

L'objectif principal d'un tel traité serait de renforcer la capacité de résistance du monde aux futures pandémies grâce à de meilleurs systèmes d'alerte, au partage des données, à la recherche ainsi qu'à la production et à la distribution de vaccins, de médicaments, de diagnostics et d'équipements de protection individuelle, ont-ils ajouté.

Le traité stipulerait également que la santé des humains, des animaux et de la planète sont tous liés et devrait conduire à un partage des responsabilités, à la transparence et à la coopération au niveau mondial.

"Nous sommes convaincus qu'il est de notre responsabilité, en tant que dirigeants de nations et d'institutions internationales, de veiller à ce que le monde tire les leçons de la pandémie de COVID-19", ont écrit les dirigeants. (Jan Strupczewski; version française Camille Raynaud)