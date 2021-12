Coronavirus: Les experts allemands plaident pour limiter sans délai les contacts sociaux

BERLIN (Reuters) - L'Institut Robert Koch, organisme de lutte contre les maladies infectieuses, a recommandé mardi d'imposer sans délai des "restrictions maximales en matière de contact sociaux" afin de lutter contre une cinquième vague d'infections par le variant Omicron du coronavirus responsable du COVID-19.

L'organisme a aussi recommandé de limiter les voyages aux motifs impérieux, d'assurer un nombre suffisant de tests gratuits de dépistage du coronavirus disponibles et d'accélérer la campagne de vaccination.

Les dirigeants fédéraux et étatiques doivent se réunir dans la journée pour décider de nouvelles mesures, qui pourraient inclure des restrictions pour les personnes vaccinées ou rétablies du COVID-19. L'hypothèse d'un confinement à l'échelle nationale semble cependant exclue.

Janosch Dahmen, expert en santé pour le parti des Verts, a demandé sur la chaîne de télévision ARD à la population de se faire dépister avant les fêtes et de limiter les réunions familiales aux membres les plus proches.

Il a également indiqué que les dirigeants pourraient se rassembler à nouveau pendant les vacances si de nouvelles mesures s'avéraient nécessaires.

Par ailleurs, le comité permanent allemand de vaccination (STIKO) a annoncé mardi réduire à trois mois le délai recommandé entre la deuxième dose de vaccin et la dose de rappel avec un vaccin à ARNm pour toute personne âgée de 18 ans et plus.

Selon des recherches récentes, une dose de rappel de vaccin à ARN messager apporterait une plus grande protection face au nouveau variant Omicron.

L'institut Robert Koch a fait état mardi de 23.428 nouveaux cas d'infection et de 462 décès liés au COVID-19, portant à 108.814 le nombre total de lié au virus dans le pays.

