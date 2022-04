Coronavirus: Les fermetures se multiplient à Pékin, le confinement s'atténue à Shanghaï

PÉKIN/SHANGHAI (Reuters) - La capitale chinoise Pékin, confrontée à une recrudescence des contaminations au COVID-19, a continué à fermer des commerces et des complexes résidentiels, les autorités s'engageant dans une course contre la montre pour détecter les infections et isoler les cas contacts.

Lors d'une conférence de presse vendredi, les autorités de santé chinoises n'ont pas répondu aux questions au sujet d'un éventuel confinement à Pékin ou sur les circonstances susceptibles d'entraîner de telles mesures.

Le district de Chaoyang, le quartier de la ville qui compte le plus grand nombre de cas, a entamé vendredi un troisième et dernier cycle de dépistage de masse de ses 3,5 millions d'habitants. La majorité des autres quartiers de la ville doivent commencer leur troisième cycle de dépistage samedi.

De nouveaux immeubles ont été confinés, tandis que des spas, salons KTV, gymnases, cinémas, bibliothèques et au moins deux centres commerciaux ont du fermer vendredi.

Les autorités chinoises affirment qu'il est vital de se débarrasser du COVID-19 pour sauver autant de vies que possible.

"Nous devons nous rendre compte que le virus est ce qui nuit à l'économie", a déclaré Liang Wannian, chef du groupe d'experts de la réponse au COVID de la Commission nationale de la santé.

"La bataille contre l'épidémie de COVID est une guerre, une guerre de résistance, une guerre du peuple", a-t-il ajouté.

Pékin a signalé 49 cas le 28 avril, contre 50 le jour précédent, ce qui est loin des chiffres de Shanghaï.

À Shanghaï, après un mois de confinement, les autorités ont déclaré vendredi que davantage de personnes avaient reçu l'autorisation de quitter leur domicile ces derniers jours. Plus de 12 millions de personnes, soit près de la moitié de la population, font désormais partie de cette catégorie.

Un grand nombre d'entre eux ne peuvent pourtant pas quitter leur logement et se voient demander par l'un des 52.000 policiers mobilisés pour le confinement de rentrer chez eux. Il y a peu d'endroits où aller pour ceux qui le peuvent, les magasins et autres lieux publics étant fermés.

De nombreux habitants se sont plaints de la rigidité de la police, qui ne tient parfois pas compte des urgences sanitaires ou d'autres circonstances individuelles.

(Reportage Martin Quin Pollard, Eduardo Baptista, DavidStanway, Brenda Goh, Tony Munroe, Roxanne Liu, Albee Zhang, WangYifan et rédactions de Pékin et Shanghai, rédigé par Marius Zaharia; version française Valentine Baldassari; édité par Kate Entringer)

