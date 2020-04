Coronavirus-Les hospitalisations au plus bas depuis 11 jours à New York

NEW YORK, 17 avril (Reuters) - L'Etat de New York comptait vendredi 17.316 personnes hospitalisées en raison du nouveau coronavirus, soit le chiffre le plus bas depuis le 5 avril, a annoncé le gouverneur Andrew Cuomo, tout en faisant état d'une légère augmentation du nombre de décès quotidiens avec 630 morts contre 606 la veille.

Avec environ 2.000 nouveaux patients, le nombre des admissions dans les hôpitaux de l'Etat reste néanmoins à un niveau élevé, a souligné Andrew Cuomo. (Nathan Layne à Wilton, Connecticut et Maria Caspani et Jessica Resnick-Ault à New York version française Bertrand Boucey)