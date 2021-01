PARIS, 11 janvier (Reuters) - Le nombre de personnes hospitalisées en raison du COVID-19 a augmenté lundi en France, y compris dans les services de réanimation.

Selon les données fournies par Santé Publique France, 24.812 personnes sont hospitalisées en raison de la maladie due au nouveau coronavirus, dont 2.666 en réanimation, soit respectivement 253 et 37 de plus que la veille. (Benoit Van Overstraeten et Bertrand Boucey)