Coronavirus: Les mesures de confinement continuent de s'assouplir à Shanghaï

SHANGHAI/PÉKIN (Reuters) - Davantage d'habitants à Shanghaï ont été autorisés à sortir jeudi pour faire leurs courses, alors que les autorités continuent d'assouplir progressivement les restrictions imposées depuis près de deux mois.

La métropole de 25 millions d'habitants a enregistré son cinquième jour consécutif sans nouvelle infection, conservant son statut "zéro COVID" et entretenant l'espoir d'une fin imminente de la période de confinement.

L'adjoint au maire, Zhang Wei, a déclaré que l'activité économique s'était redressée et que les entreprises étaient en mesure de fonctionner avec des travailleurs résidant sur place.

"Le rythme de la reprise du travail" sera basé sur la l'évolution de l'épidémie, a-t-il dit, ajoutant que pour le reste du mois de mai les restrictions de travail sur site resteraient en place.

À l'aéroport de Pudong, le volume de fret a atteint 70% du niveau de l'année dernière et le trafic quotidien de conteneurs à Shanghaï 90%, a-t-il précisé.

Shanghaï a signalé moins de 800 nouveaux cas dont aucun en dehors des zones en quarantaine.

La capitale, Pékin, n'a pas imposé de confinement strict, mais a progressivement renforcé les restrictions pour contenir une épidémie limitée mais persistante de quelques dizaines de nouvelles infections par jour. Elle a signalé 55 nouveaux cas le 18 mai, contre 69 précédemment.

