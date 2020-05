Coronavirus-Les parcs et jardins ont rouvert à Paris

PARIS, 30 mai (Reuters) - Les parcs et jardins parisiens ont rouvert leurs portes samedi, deux jours après le feu vert donné par le Premier ministre Edouard Philippe alors que la pandémie de coronavirus continue à reculer en France.

Les espaces verts parisiens ont été autorisés à anticiper le début officiel de la "phase 2" du déconfinement, mardi, pour permettre aux habitants de la capitale de profiter du soleil pendant le week-end prolongé de la Pentecôte.

Les parcs et jardins faisaient l'objet depuis la fin du confinement, le 11 mai, d'un bras de fer entre le gouvernement et la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui réclamait leur ouverture pour répondre au besoins de s'aérer de ses administrés, sur fond de campagne électorale en vue du second tour des municipales.

Contrairement aux parcs intra-muros, les grands espaces verts situés à la périphérie de la capitale, comme le Bois de Boulogne à l'Ouest et le Bois de Vincennes à l'Est, sont restés accessibles pendant toute la période de confinement.

De nombreux parisiens s'y sont précipités dès la levée des restrictions de sortie, le 11 mai, pour s'y promener ou pique-niquer en famille ou entre amis, malgré les appels au respect des mesures de distanciation physique et l'interdiction des rassemblements de plus de dix personnes.

Les quais de la Seine et des canaux qui parcourent la ville ont aussi été pris d'assaut, apportant de l'eau au moulin de la mairie qui voulait voir davantage d'espaces de promenade ouverts au public.

Le passage de la région Île-de-France du "rouge" au "orange" sur la carte de l'activité épidémique du ministère de la Santé présentée jeudi a finalement eu raison des réticences du gouvernement, les autorités ayant aussi renoncé à l'idée de "parcs dynamiques" dans lesquels il aurait été autorisé de se promener mais pas de s'asseoir sur les pelouses ou de pique-niquer.

(Tangi Salaün)