Coronavirus-Les pays de l'UE d'accord pour de la flexibilité budgétaire-Macron

PARIS, 10 mars (Reuters) - Les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne se sont entendus mardi pour accorder à chaque Etat membre une "flexibilité budgétaire indispensable" pour faire face aux conséquences sanitaires et économiques de l'épidémie de coronavirus, a déclaré Emmanuel Macron à l'issue d'une visioconférence avec ses partenaires.

"Il y a d'abord des réponses nationales que nous prendrons (...) pour accompagner tous les secteurs qui sont touchés sur le plan économique en particulier les petites et moyennes entreprises. Chaque Etat membre prendra les décisions qu'il lui revient de prendre en la matière avec un cadre de flexibilité budgétaire et réglementaire indispensable", a dit le président français lors d'une allocution à l'Elysée.

"Nous avons aussi acté que tous ensemble, nous sommes prêts à prendre les décisions nécessaires, les mesures indispensables pour faire face à cette épidémie, pour faire face aussi à toutes les conséquences auxquelles elle peut donner lieu et éviter toute forme d'instabilité financière et économique", a-t-il ajouté.

Interrogé sur une éventuelle relance budgétaire décidée au niveau européen, Emmanuel Macron a répondu: "Je pense que nous devons avoir des réponses le plus tôt possible et le plus fort possible. (...) C'est le consensus qui s'est dégagé ce soir."

"Les contraintes budgétaires de tel ou tel Etat membre ne doivent pas empêcher de prendre les bonnes décisions (sur le plan sanitaire). Nous devons accompagner les secteurs économiques qui sont les plus touchés par cette crise", a-t-il poursuivi, en évoquant notamment le tourisme, l'aviation et le commerce.

"Au niveau européen, nous avons acté aujourd'hui des flexibilités, d'abord en matière d'aide d'Etat pour que sur les secteurs impactés les Etats membres puissent prendre les dispositifs qui sont requis. Ensuite pour que toutes les clauses qui sont d'ailleurs prévues dans nos traités puissent être activées afin que la contrainte budgétaire pour celles et ceux pour qui elle existe ne soit pas un rempart." (Bertrand Boucey, édité par Henri-Pierre André)