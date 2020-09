Coronavirus-Les rassemblements de plus de six personnes interdits en Angleterre

LONDRES, 9 septembre (Reuters) - Boris Johnson a annoncé mercredi l'interdiction des rassemblements de plus de six personnes en Angleterre, qu'il a justifiée par le besoin de réagir à une recrudescence des cas de Covid-19.

"J'aurais souhaité ne pas avoir à prendre cette mesure, mais en tant que Premier ministre, je dois faire le nécessaire pour empêcher la propagation du virus et sauver des vies", a déclaré le chef du gouvernement lors d'une conférence de presse retransmise à la télévision.

"Je le dis très clairement. Il ne s'agit pas d'un nouveau confinement national. La question est justement d'éviter un second confinement national", a ajouté Boris Johnson, flanqué de ses principaux conseillers médicaux.

L'un d'eux, Chris Whitty, le directeur des services de santé en Angleterre, a comparé la courbe d'évolution des cas de contamination par le coronavirus en Grande-Bretagne à celle qu'a connue la France il y a quatre semaines environ, avec le risque d'une progression plus rapide dans les jours qui viennent si rien n'est fait.

L'interdiction des rassemblements de plus de six personnes "ne s'étendra peut-être pas pendant des mois mais il est très peu probable qu'elle ne dure que deux ou trois semaines", a déclaré Chris Whitty, ajoutant que "la période entre aujourd'hui et le printemps va être difficile car c'est un virus respiratoire".

Boris Johnson a dit espérer un retour à la normale d'ici Noël pour certains aspects de la vie quotidienne.

La règle en Angleterre jusqu'à présent limitait les rassemblements à 30 personnes.

La nouvelle règle ne s'appliquera ni aux écoles ni aux lieux de travail, et des exemptions seront possibles pour les mariages, les obsèques et les manifestations sportives.

L'Ecosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord sont autonomes en matière de santé publique.

Le Royaume-Uni a fait état mercredi de 2.659 nouveaux cas de contamination par le coronavirus, contre 2.460 mardi. Les chiffres étaient proches de 3.000 dimanche et lundi, soit trois fois plus que le mois dernier. (Estelle Shirbon; version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Henri-Pierre André)