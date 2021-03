Coronavirus-Les réanimations en France à un plus haut depuis début décembre

PARIS, 1er mars (Reuters) - Les autorités sanitaires françaises ont indiqué lundi que plus de 3.500 patients contaminés par le COVID-19 étaient en réanimation, pour la première fois depuis le 1er décembre.

Selon les données du ministère de la Santé, le nombre de ces patients en réanimation a augmenté de 52 en 24 heures dans les hôpitaux français, ce qui porte leur total à 3.544.

Le nombre de personnes hospitalisées a pour sa part progressé de 150 pour atteindre un total de 25.430.

Le ministère de la Santé indique également que le nombre de cas confirmés de contamination au COVID-19 a progressé de 4.703 en 24 heures contre 19.952 nouvelles infections recensées dimanche.

Les décès liés à la pandémie ont de leur côté augmenté de 375, portant le total à 86.803 morts depuis le début de l'épidémie dans le pays.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé lundi que l'Union européenne proposerait ce mois-ci un projet de législation sur un passeport vaccinal électronique.

Plusieurs pays - au premier rang desquels la Grèce et l'Espagne - poussent pour une adoption rapide d'un passeport vaccinal valable dans l'ensemble de l'UE afin de permettre à nouveau les voyages entre les pays membres et relancer l'industrie du tourisme durement frappé par la pandémie.

La France et l'Allemagne semblent cependant réticentes à cette idée, des représentants des deux pays ayant prévenu que cela pourrait instaurer de facto une obligation de vaccination pour voyager et serait discriminatoire envers ceux ne pouvant ou ne désirant pas recevoir une injection du vaccin. (Benoît Van Overstraeten et Matthieu Protard, édité par Bertrand Boucey)