Coronavirus: Les restrictions aux frontières gênent l'approvisionnement en Europe

"Des retards et des perturbations aux frontières des Etats ont été observés dans les livraisons de certains produits agricoles et transformés mais aussi pour le matériel d'emballage", déclarent-ils dans un communiqué commun signé par plusieurs fédérations représentants agriculteurs, négociants et par FoodDrinkEurope, premier lobby européen du secteur.

Plus d'une douzaine de pays ont décidé de limiter, voire d'interdire, le passage de frontières habituellement ouvertes pour freiner la propagation du nouveau coronavirus, mais ces mesures pénalisent le transport de marchandises, qu'il s'agisse de produits alimentaires ou d'équipements médicaux.

"Le secteur des transports est sévèrement affecté par toute une série de mesures nationales prises pour contenir la pandémie", a déclaré mercredi la Croatie, qui préside actuellement l'Union européenne.

"Nous sommes d'accord pour dire qu'il est important de permettre au fret de circuler, y compris par les frontières, afin de faire en sorte que les biens essentiels et les équipements médicaux parviennent à nos citoyens."

"La réaction au Covid-19 ne doit pas aggraver les difficultés économiques et sociales en fermant les liaisons nécessaires aux transports. Il est primordial de maintenir l'économie."

(Francesco Guarascio; version française Nicolas Delame, édité par Myriam Rivet)