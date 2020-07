Coronavirus-Les tests PCR entièrement remboursés en France

PARIS, 25 juillet (Reuters) - Les tests PCR, qui visent à établir si un patient est contaminé par le SARS-CoV-2, seront désormais intégralement remboursés en France, qu'ils soient prescrits ou non par un médecin.

Le ministre de la Santé Olivier Véran a signé un arrêté https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DDCCED2D7B8507510C0EA1F17C2DA90B.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000042148309&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000042148116 en ce sens, publié samedi au Journal officiel.

L'arrêté, précise Olivier Véran dans un entretien accordé au Parisien-Aujourd'hui en France, "permet dès aujourd’hui à n’importe qui de bénéficier d’un test PCR entièrement remboursé, sans avoir besoin d’une ordonnance et sans avoir à se justifier de la démarche ou présenter des symptômes".

Les tests PCR sont réalisés à l'aide d'un écouvillon qui sert à faire un prélèvement nasopharyngé. L'échantillon ainsi recueilli est ensuite inséré dans une machine qui donne un résultat positif ou négatif.

Selon les derniers chiffres publiés vendredi par les autorités sanitaires, le bilan de l'épidémie due au nouveau coronavirus SARS-CoV-2 en France s'élève à 30.192 morts, pour 180.528 cas de contamination.

Le seuil du millier de nouvelles infections par jour a été dépassé jeudi et vendredi, retrouvant un niveau comparable à celui de la fin du confinement en mai dernier.

"On ne peut pas parler d’une deuxième vague mais une chose est sûre on voit, depuis quelques jours, le nombre de cas positifs remonter nettement alors qu’il baissait depuis treize semaines", constate Olivier Véran dans son interview au Parisien.

Le ministre de la Santé explique notamment cette hausse par une recrudescence de cas chez les jeunes, avec un taux d'asymptomatiques "extrêmement élevé".

"Sans doute que les personnes vulnérables et âgées ont conservé un niveau de prudence élevé alors que les jeunes, eux, font moins attention. C’est ce que l’on constate notamment lors des rassemblements festifs et surtout familiaux à l’origine de clusters", poursuit Olivier Véran.

"De plus, on a fortement augmenté le nombre de tests réalisés. Après le 11 mai, on en faisait un peu plus de 200 000 par semaine, désormais, je suis en mesure de vous dire qu’on approche des 500.000 tests par semaine avec un taux de positifs de l'ordre de 1 à 1,5%", ajoute-t-il. (Rédaction de Paris)