Coronavirus-Londres envisage un vaccin obligatoire pour le personnel de santé

LONDRES, 30 mai (Reuters) - Le gouvernement britannique envisage de rendre la vaccination contre le coronavirus obligatoire pour le personnel du service de santé publique (NHS) pour limiter les contaminations dans les hôpitaux, a déclaré dimanche le ministre britannique en charge de la vaccination, Nadhim Zahawi.

Pays européen le plus durement touché par la pandémie, le Royaume-Uni est aussi le plus avancé en matière de vaccination sur le continent et compte depuis plusieurs semaines moins de 5.000 nouveaux cas quotidiens de contamination au COVID-19.

Mais la tendance est à la hausse et les autorités sanitaires s'inquiètent de la progression du variant indien récemment identifié, qui a poussé Boris Johnson à mettre en doute la dernière étape du déconfinement, prévue le 21 juin en Angleterre, si la protection vaccinale n'est pas consolidée d'ici là.

"Il est du ressort de tout gouvernement responsable d'avoir un débat, de se poser la question du meilleur moyen de protéger les personnes les plus vulnérables en faisant en sorte que ceux qui s'en occupent soient vaccinés", a déclaré Nadhim Zahawi à la chaîne Sky News.

"Il y a des précédents à ce sujet ; les chirurgiens sont par exemple vaccinés contre l'hépatite B. C'est donc une chose à laquelle nous devons réfléchir."

Plusieurs pays, dont la France et l'Allemagne, ont annoncé un renforcement des mesures de précaution pour les personnes arrivant de Grande-Bretagne, avec dans le cas de la France une mesure de quarantaine obligatoire. (Paul Sandle, version française Tangi Salaün)