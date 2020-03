Coronavirus: Londres va emprunter 45 mrd de livres sur les marchés en avril

Londres (awp/afp) - Le Royaume-Uni va emprunter un montant record de 45 milliards de livres au mois d'avril sur les marchés afin de financer les mesures de soutien à l'économie face à la pandémie de coronavirus.

L'agence publique britannique qui gère la dette du pays (DMO) a annoncé mardi dans un communiqué avoir reçu l'autorisation du Trésor pour modifier son programme d'emprunt compte tenu "des besoins financiers immédiats du gouvernement".

Quelque 45 milliards de livres d'obligations seront émises au total en avril, un montant inédit et plus de quatre fois plus élevé par exemple qu'avril 2019 (9,5 milliards).

Le gouvernement doit financer son dispositif d'aide aux entreprises et aux ménages, avec notamment la prise en charge de 80% des salaires ou des reports de paiements de taxe, le tout pour des dizaines de milliards de livres.

Lors du budget présenté le 11 mars, alors que l'épidémie commençait à menacer l'économie britannique, le gouvernement avait dit être en mesure de s'endetter davantage grâce à des taux d'emprunt historiquement bas.

Depuis, la Banque d'Angleterre (BoE) a baissé dans l'urgence à deux reprises son taux directeur, rendant le coût de l'emprunt encore plus abordable.

Sur le marché obligataire, le taux d'emprunt de référence à 10 ans du Royaume-Uni était à 0,35% mardi matin.

Par ailleurs, l'agence de notation Fitch Ratings a abaissé la semaine dernière sa note de solidité financière pour le Royaume-Uni, à AA-, assortie d'une perspective négative, en raison notamment de l'affaiblissement "significatif" de ses finances publiques causé par l'impact de l'épidémie de coronavirus.

afp/rp