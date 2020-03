Coronavirus: MGM ferme ses 13 casinos et hôtels de Las Vegas

Washington (awp/afp) - New York New York, Mandalay Bay, Bellagio... : le groupe MGM Resorts a annoncé dimanche la fermeture temporaire des 13 casinos et hôtels qu'il possède à Las Vegas, face à la propagation de l'épidémie de nouveau coronavirus.

Les casinos seront fermés à partir de lundi, suivis par les hôtels. L'ensemble des établissements seront fermés à partir de mardi, pour une durée indéterminée, a précisé le groupe dans un communiqué.

Le groupe ne propose ainsi plus de réservations pour des séjours avant le 1er mai.

"Malgré notre engagement à consacrer des ressources supplémentaires pour le nettoyage (...), il est maintenant évident qu'il s'agit d'une crise de santé publique qui nécessite une action collective majeure si nous voulons ralentir sa progression", a déclaré le PDG du groupe, Jim Murren, cité dans le communiqué.

"C'est une période d'incertitude pour notre pays et dans le monde et nous devons tous faire notre part pour freiner la propagation de ce virus. Nous prévoyons de rouvrir nos établissements dès que possible et nous continuerons à soutenir nos employés, nos clients et nos communautés de toutes les manières possibles pendant cette période de fermeture", a-t-il ajouté.

MGM Resorts est propriétaire à Las Vegas de huit complexes d'hôtels et de casinos: Bellagio, Aria, Vdara at Aria, MGM Grand, The Signature at MGM Grand, Mandalay Bay, Delano Las Vegas, Park MGM, NoMad Las Vegas, The Mirage, New York-New York, Luxor et Excalibur.

Le groupe avait déjà annoncé la fermeture de plusieurs autres établissements qu'il possède aux Etats-Unis.

afp/fr