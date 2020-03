Coronavirus-Macron annonce un plan massif d'investissement pour l'hôpital

PARIS, 25 mars (Reuters) - Emmanuel Macron a promis mercredi qu'un plan massif d'investissement pour l'hôpital français serait mis en place à l'issue de la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de coronavirus, face à laquelle la "nation doit faire bloc".

S'exprimant de Mulhouse, l'une des régions les plus touchées par l'épidémie de coronavirus, le président de la République a également annoncé le lancement par l'armée d'une opération "Résilience" consacrée à l'aide et au soutien des populations ainsi qu'à l'appui des services publics en particulier dans les domaines sanitaires, logistiques et de protection. (Jean-Michel Bélot et Jean-Stéphane Brosse)