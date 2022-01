Coronavirus: Macron prévient que les semaines à venir seront difficiles

PARIS (Reuters) - Le président Emmanuel Macron a déclaré vendredi, lors de ses voeux aux Français pour 2022, les derniers de son quinquennat, que les semaines à venir seraient difficiles en raison de la pandémie de coronavirus, après une année 2021 à nouveau marquée par la crise sanitaire.

"Les semaines à venir seront difficiles. Nous le savons tous. Le virus circule et circulera de plus en plus", a-t-il dit, soulignant que la vaccination et la campagne de rappel devraient permettre de limiter "au maximum" les restrictions.

Vendredi, la France a enregistré vendredi 232.200 nouveaux cas confirmés de coronavirus en l'espace de vingt-quatre heures, soit un nouveau record quotidien depuis le début de la crise sanitaire l'an dernier.

Le chef de l'Etat a néanmoins prôné l'espoir, déclarant que "2022 peut-être sera l'année de sortie de l'épidémie, je veux le croire avec vous".

Emmanuel Macron a ajouté que le gouvernement français avait tout fait pour éviter de prendre des restrictions pesant sur les libertés des Français.

Le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé lundi une série de nouvelles mesures sanitaires visant à freiner la propagation du coronavirus et des variants Delta et Omicron, alors que le projet de loi créant un "pass vaccinal" en remplacement du pass sanitaire a été présenté en Conseil des ministres.

Ce projet de loi vise à renforcer l'incitation à la vaccination, en fermant de fait l'accès de certains lieux, comme les cafés, les restaurants ou les cinémas aux personnes non-vaccinées.

Lors de son allocution télévisée, Emmanuel Macron n'a donné aucune indication quant à sa candidature à l'élection présidentielle de 2022 pour un second mandat.

"Quelque soit ma place et les circonstances, je continuerai à vous servir", a dit le chef de l'Etat.

(Reportage Matthieu Protard et Camille Raynaud, édité par Matthieu Protard)