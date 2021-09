PARIS, 26 septembre (Reuters) - Emmanuel Macron a annoncé samedi sur Twitter que la France s'engageait à doubler le nombre de vaccins qu'elle envoie aux pays africains, soit 120 millions de doses.

"En Afrique, à peine 3% de la population est vaccinée. On doit aller plus vite, plus fort", a déclaré le chef de l'Etat. (Rédigé par Camille Raynaud)