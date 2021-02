Coronavirus-Merkel s'engage à proposer le vaccin à tous les Allemands d'ici la fin de l'été

BERLIN, 1er février (Reuters) - La chancelière Angela Merkel a défendu lundi son gouvernement contre les critiques selon lesquelles le déploiement de la vaccination serait trop lent, justifiant le rythme adopté en Europe par la très grande attention portée à la sécurité.

Appelant à la patience, Angela Merkel, a réitéré l'engagement pris par son gouvernement de proposer la vaccination contre le COVID-19 à tous les Allemands majeurs d'ici la fin du troisième trimestre.

Angela Merkel a expliqué que le rythme de vaccination adopté, plus lent que dans d'autres pays, traduisait la volonté d'autoriser les vaccins dans la durée et non en urgence afin de s'attirer la confiance de la population, et de respecter scrupuleusement le délai entre les injections.

"Notre campagne de vaccination a été plus lente que d'autres, mais il y a de bonnes raisons à cela", a déclaré Angela Merkel à la presse, à l'issue d'une réunion avec les responsables des Etats européens, de laboratoires pharmaceutiques et de la commission européenne.

La chancelière a ajouté que dans l'hypothèse où les vaccins de Johnson & Johnson ou de CureVac ne seraient pas disponibles, l'Allemagne serait en mesure de proposer une dose de vaccin à chaque citoyen majeur d'ici la fin de l'été. Aucun vaccin destiné aux enfants n'a encore été approuvé. (Paul Carrel, version française Camille Raynaud, édité par Jean-Michel Bélot)