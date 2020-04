Coronavirus: Mobility loue à long terme une partie de ses véhicules

Zurich (awp) - Mobility revoit son offre à la lumière des mesures d'urgence mises en oeuvre afin de lutter contre la propagation du coronavirus. La coopérative zougoise d'autopartage propose à ses clients de louer à plus long terme une partie de sa flotte de véhicules.

Depuis le 13 mars dernier, date d'entrée en vigueur des mesures décidées par le Conseil fédéral, les réservations ont chuté de près de moitié, selon les emplacements, écrit jeudi l'entreprise établie à Rotkreuz. Afin de réduire ses coûts, Mobility a diminué le nombre de véhicules mis à disposition pour la location de courte durée.

Les voitures retirées de cette offre, soit environ 25% d'une flotte d'un total de 3120 voitures, sont désormais disponibles pour une location à plus long terme pour les privés et les entreprises. Mobility précise vouloir accorder la priorité aux acteurs du monde de la santé, comme les hôpitaux, par exemple. La coopérative mentionne à titre d'exemple son premier client, à savoir l'entreprise de soins à domicile (Spitex) du Wyland, dans le canton de Zurich.

Mobility envisage également des locations hebdomadaires. Cité dans le communiqué, son directeur, Roland Lötscher, juge cependant difficile à estimer si la demande sera importante ou non.

Mobility précise en outre que ses véhicules font toujours l'objet d'un nettoyage intensif en plusieurs étapes, à l'aide de produits désinfectants et en fonction de la fréquence d'utilisation. De plus, Mobility a intensifié le rythme de ces opérations. Toutefois, les efforts de prévention de chaque client restent essentiels pour se protéger et protéger les autres, ajoute l'entreprise.

L'entreprise aux origines lucernoises a en outre pris toutes les mesures de protection requises par l'Office fédéral de la santé publique: l'ensemble de son personnel administratif travaille à domicile et les collaborateurs du service d'entretien ont bénéficié d'une formation spéciale et ont reçu des désinfectants plus efficaces ainsi que du matériel comme des gants à usage unique. Les responsables de véhicules appartenant à un groupe à risque sont temporairement dispensés de travailler.

vj/fr