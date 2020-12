Coronavirus-Moins de 3.000 patients en réanimation mais encore près de 14.000 nouveaux cas en France

PARIS, 10 décembre (Reuters) - Le nombre de patients hospitalisés en réanimation en France en raison du COVID-19 est passé jeudi sous la barre des 3.000 mais les nouvelles contaminations ont à peine reculé par rapport à la veille, à 13.750, montrent les données des autorités sanitaires.

Emmanuel Macron avait fixé comme objectifs un nombre de patients en réanimation inférieur à 3.000 et environ 5.000 contaminations quotidiennes pour engager la deuxième étape du déconfinement en France à partir du 15 décembre. Le gouvernement a pris acte du fait que ce deuxième objectif ne serait pas atteint et a annoncé jeudi des contraintes plus strictes que prévu à partir de mardi.

Les hôpitaux français traitent 25.231 personnes atteintes du COVID-19, dont 2.959 en réanimation, soit respectivement 327 et 82 de moins que la veille, selon les données publiées jeudi.

Avec 292 décès supplémentaires dans les hôpitaux, le bilan de l'épidémie due au nouveau coronavirus s'établit désormais à 56.940 morts en France. (Nicolas Delame et Bertrand Boucey)