Coronavirus-Municipales maintenues, écoles fermées dès lundi en France

PARIS, 12 mars (Reuters) - Emmanuel Macron a annoncé jeudi la fermeture à partir de lundi des établissements scolaires en France pour tenter de freiner la propagation du coronavirus dans le pays où se tiendra toutefois comme prévu le premier tour des élections municipales dimanche dans des conditions sanitaires "strictes".

Face à la "plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle", l'urgence est de protéger nos compatriotes les plus vulnérables, a déclaré le chef de l'Etat français dans une allocution télévisée.

Toutes les personnes âgées de plus de 70 ans, ainsi que celles qui souffrent de maladies chroniques ou de handicap, sont invités à rester chez elles et à limiter au maximum leur déplacement, a-t-il ajouté. Pour autant, "rien ne s'oppose à ce que les Français, même les plus vulnérables, se rendent aux urnes dimanche" pour le premier tour des municipales.

A l'image d'autres pays européens, crèches, écoles, collèges, lycées et universités seront fermés à partir de lundi et jusqu'à nouvel ordre. Les entreprises sont quant à elles appelées à permettre à leurs employés de travailler à distance, a ajouté Emmanuel Macron.

Les transports publics seront quant à eux maintenus - "car les arrêter ce serait tout bloquer y compris la possibilité de soigner" - mais les Français sont invités à "limiter leurs déplacements au strict nécessaire".

Dans les hôpitaux, les soins non essentiels seront reportés et le maximum de médecins et de soignants seront mobilisés, y compris les étudiants et les jeunes retraités, a ajouté le chef de l'Etat.

Concernant le chômage partiel, l'Etat prendra en charge les salariés contraints de rester chez eux et toutes les entreprises pourront reporter sans justification le paiement des impôts et cotisations prévus en mars. (Marine Pennetier, Nicolas Delame, édité par Jean-Stéphane Brosse)