Coronavirus-Neuf mille cas de plus à New York, 1.550 décès au total

NEW YORK, 31 mars (Reuters) - Le nombre de cas de contamination au coronavirus à New York, l'un des principaux foyers de l'épidémie aux Etats-Unis, s'est accru de plus de 9.000 au cours des dernières 24 heures et s'élève désormais à 75.795, dont 1.550 cas mortels, a annoncé mardi le gouverneur de l'Etat de New York Andrew Cuomo.

"Le virus est plus puissant, plus dangereux que nous le pensions", a déclaré Andrew Cuomo lors d'un point de presse quotidien. "Nous sommes encore en train de gravir la montagne, la grande bataille est au sommet de cette montagne", a-t-il dit.

Le nombre de décès, qui était de 1.218 lundi, a augmenté de 27% en 24 heures.

Andrew Cuomo a précisé que son propre frère, Chris Cuomo, journaliste à CNN, était infecté par le SARS-CoV-2 et avait dû se placer à l'isolement. (Nathan Layne à Wilton, Connecticut et Maria Caspani à New York, version française Jean-Stéphane Brosse)