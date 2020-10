Coronavirus-New York impose des restrictions malgré les manifestations

NEW YORK, 7 octobre (Reuters) - New York va imposer jeudi la fermeture de commerces et d'écoles face à la recrudescence de l'épidémie de COVID-19 dans certains quartiers de la ville, et ce malgré les manifestations de certains juifs orthodoxes.

Bill de Blasio, le maire de New York, a annoncé dimanche qu'il allait ordonner la fermeture des commerces considérés comme non-essentiels et les établissements scolaires dans plusieurs zones de la ville identifiées comme des foyers de contaminations au COVID-19.

Lundi, le gouverneur de l'Etat de New York, Andrew Cuomo, a approuvé la fermeture des écoles dans plusieurs zones fortement exposées au nouveau coronavirus, dont certains quartiers de Brooklyn et du Queens, à New York même.

A Brooklyn, certaines communautés juives hassidiques ont manifesté mardi soir contre les restrictions, instaurées en pleine saison des fêtes juives, qui prévoient notamment la limitation des rassemblements religieux à dix personnes.

Des vidéos diffusées sur internet et relayées sur les réseaux sociaux montraient des centaines de juifs hassidiques, la plupart sans masques, rassemblés autour d'un grand feu brûlant au milieu d'une avenue.

Quatre élus de la ville et de l'état de New York représentants les communautés juives orthodoxes, ont publié une lettre blâmant Cuomo, un catholique, pour ce qu'ils considèrent comme la singularisation d'une communauté religieuse sans qu'elle n'ait été consultée. (Jonathan Allen, Maria Caspani et Gabriella Borter; version française Camille Raynaud)