Coronavirus-Nombre de décès en baisse en Italie

MILAN, 9 mai (Reuters) - L'épidémie de nouveau coronavirus a fait 194 morts en Italie en 24 heures, contre 243 la veille, ce qui amène le bilan total à 30.395 morts, selon les derniers chiffres communiqués samedi par la Protection civile.

Le nombre de nouveaux cas de contaminations sur une journée est lui-aussi en diminution. Il est passé de 1.327 vendredi à 1.083 samedi, portant le nombre total de contaminations à 218.268.

Il y avait 1.034 personnes en soins intensifs samedi, contre 1.168 la veille. Le nombre de guérisons est passé de 99.023 à 103.031 samedi.

L'Italie est le troisième pays le plus touché par le coronavirus après les Etats-Unis et le Royaume-Uni en ce qui concerne la mortalité. (Gavin Jones and Francesca Landini, version française Caroline Pailliez)