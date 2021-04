Coronavirus-Nombre record de nouveaux cas pour le troisième jour consécutif en Inde

NEW DELHI, 9 avril (Reuters) - L'Inde a signalé 131.968 nouvelles infections au COVID-19 vendredi, un record pour le troisième jour consécutif, selon les données publiées par le ministère de la Santé.

Les autorités ont fait état de 780 décès supplémentaires portant le bilan de l'épidémie dans le pays à 167.642 morts.

Avec un total de 13,06 millions de cas, l'Inde est le troisième pays le plus touché au monde par l'épidémie de coronavirus, derrière les États-Unis et le Brésil. (Neha Arora et Rama Venkat; version française Camille Raynaud)