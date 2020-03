Coronavirus - "Nous sommes au tout début de l'épidémie", dit Macron

PARIS 10 mars (Reuters) - Emmanuel Macron a jugé mardi que la France était au "tout début" de l'épidémie de coronavirus, mais a rappelé que 85% des personnes qui seront atteintes ne subiront qu'une forme bénigne de la maladie et a appelé au calme.

"Nous sommes au tout début de cette épidémie. Il faut être très clairs, lucides. Le ministre de la santé n'a cessé de le rappeler", a déclaré le chef de l'Etat, à l'issue d'une visite dans un centre parisien du Samu, à l'hôpital Necker.

"Je veux ici rappeler aussi pour nos concitoyens que 85% de celles et ceux qui auront ce virus auront une forme bénigne et que la lucidité, la transparence dont nous faisons preuve doit s'accompagner de beaucoup de calme", a-t-il souligné. (Nicolas Delame et Jean-Philippe Lefief)