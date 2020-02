Coronavirus: Nouveau bilan en Iran, qui fait état désormais de huit morts

(Actualisé avec précisions sur l'arrivée du virus)

DUBAI, 23 février (Reuters) - Quinze nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été confirmés en Iran, où le bilan est désormais de huit morts, a annoncé dimanche un porte-parole du ministère de la Santé.

"Nous avons jusqu'à présent 43 cas d'infection et le bilan est de huit décès", a dit Kianush Jahanpur à la télévision publique.

Le ministre de la Santé, Saïd Namaki, a précisé que le virus était arrivé de Chine via la ville sainte de Qom, à 120 kilomètres au sud de Téhéran, où les écoles, les universités et les séminaires ont été fermés dimanche et le resteront lundi.

"Un marchand de Qom qui a succombé au virus avait l'habitude de se rendre régulièrement en Chine. Les vols ont été suspendus entre nos deux pays, mais il a embarqué sur des vols indirects", a-t-il dit sur la télévision publique.

Il a appelé la population à éviter de se rendre "à Qom ou dans toute autre ville sainte en Iran".

Sur un plan politique, le guide suprême de la Révolution, l'ayatollah Ali Khamenei, a affirmé dimanche que les ennemis de l'Iran avaient tenté de dissuader les électeurs de se rendre aux urnes vendredi dernier en exagérant la menace que représente l'épidémie partie de Chine.

Les résultats des élections législatives n'ont pas encore été publiés.

Aucun chiffre officiel non plus n'a été donné sur la participation, mais des sources l'annoncent à 45% environ, ce qui en ferait la plus faible depuis la révolution de 1979.

"Cette propagande négative sur le virus a débuté il y a deux mois et s'est accrue avant les élections", déclare Ali Khamenei dans une déclaration mise en ligne.

"Leurs médias, ajoute-t-il, n'ont pas laissé passer la moindre possibilité de dissuader les électeurs iraniens de voter et ont recouru au prétexte de cette maladie et de ce virus." (Parisa Hafezi version française Henri-Pierre André)