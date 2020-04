Coronavirus: Nouveau compromis à Washington pour près de $500 mds supplémentaires de soutien

WASHINGTON, 21 avril (Reuters) - Un compromis a été trouvé mardi entre le Congrès des Etats-Unis et l'administration présidentielle sur le déblocage de près de 500 milliards de dollars supplémentaires pour faire face à la crise issue de la pandémie de coronavirus, a annoncé Mitch McConnell, le chef de file de la majorité républicaine au Sénat.

"Je me félicite de cet accord bipartisan et j'espère que le Sénat l'adoptera rapidement une fois que ses membres auront revu le texte définitif", a-t-il ajouté.

L'accord porte notamment sur un plan de soutien supplémentaire de 320 milliards de dollars (environ 290 milliards d'euros) destinés à financer des prêts à des PME américaines frappées de plein fouet par les mesures de confinement.

Le compromis débloque aussi 60 milliards pour un programme parallèle de crédit aux PME en état de catastrophe ainsi que 75 milliards pour les hôpitaux et 25 milliards pour des programmes fédéraux de dépistage du coronavirus, soit au total, 480 milliards de dollars (435 milliards d'euros).

Le Sénat devrait le voter dans la journée, avant la Chambre des représentants plus tard dans la semaine, sans doute jeudi.

Les 350 milliards prévus initialement pour les petites entreprises, dans le cadre du plan global de soutien de 2.300 milliards promulgué le 27 mars dernier par Donald Trump, ont été rapidement déboursés.

Cette nouvelle proposition de loi est le quatrième acte législatif majeur que le Congrès s'apprête à adopter tandis que le gouvernement fédéral tente d'alléger le poids économique et personnelle de la pandémie qui a fait plus de 42.000 morts et précipité au chômage plus de 22 millions de salariés aux Etats-Unis. (Susan Cornwell et Patricia Zengerle version française Henri-Pierre André)