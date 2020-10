Coronavirus-Nouveau record de cas quotidiens en Italie, la Campanie se reconfine

ROME, 23 octobre (Reuters) - L'Italie a enregistré 19.143 nouveaux cas de contamination au coronavirus sur les dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé, un nouveau record journalier qui intervient alors que la région de la Campanie, qui comprend la ville de Naples, a annoncé vendredi un confinement d'un mois.

Le nombre de décès reporté vendredi sur le territoire est de 91, en baisse par rapport aux 136 morts recensées jeudi, et bien loin du pic de mortalité constaté en mars et avril, qui était monté jusqu'à plus de 900 morts quotidiennes.

Alors qu'il avait chuté pendant l'été, le nombre d'infections quotidiennes a été multiplié par sept depuis le début octobre, et le virus se propage beaucoup plus largement à travers le pays par rapport à la première vague, la Lombardie restant vendredi la région la plus touchée avec 4.916 cas recensés.

La Campanie, deuxième région la plus touchée vendredi avec 2.280 cas de contamination, a annoncé le même jour la mise en place de mesures de confinement afin de ralentir la propagation du virus, et a incité le reste du pays à en faire de même.

Le premier ministre Giuseppe Conte a dit vouloir éviter des mesures de confinement au niveau national, qui selon lui dévasteraient l'économie déjà fragile du pays. La législation italienne autorise les régions à adopter des mesures locales, ce qu'a déjà fait Vincenzo De Luca, président de la Campanie, en fermant notamment les écoles et, à l'instar de la Lombardie, en instaurant un couvre-feu nocturne.

Mais il a estimé vendredi qu'il fallait aller plus loin.

"Il est nécessaire de tout fermer, à part les entreprises qui produisent et transportent des biens essentiels", a-t-il déclaré sur Facebook. "Nous devons faire un dernier effort et maîtriser la situation. Nous devons tout fermer pendant un mois, 40 jours," a ajouté De Luca, sans préciser quand le confinement débuterait.

En Italie, 37.059 personnes sont décédées du COVID-19 et 484.869 cas ont été recensés depuis le début de l'épidémie. (Crispian Balmer, version française Olivier Cherfan, édité par Blandine Hénault)