Coronavirus-Nouveau record de décès sur une journée au Brésil

BRASILIA, 4 mars (Reuters) - Le Brésil a enregistré pour la deuxième journée consécutive un nombre record de décès liés au COVID-19 depuis le début de l'épidémie, avec 1.910 morts supplémentaires qui portent le bilan à près de 260.000, selon les données communiquées mercredi par le ministère de la Santé.

Pays le plus touché au monde par la crise sanitaire après les Etats-Unis au nombre de décès, le Brésil fait face à une nouvelle flambée de l'épidémie qui a placé le système de santé au bord de la rupture et poussé les autorités de Sao Paulo à remettre en place des mesures de confinement.

Le gouvernement a annoncé qu'il comptait se procurer auprès de Pfizer 100 millions de doses de son vaccin contre le coronavirus, tandis qu'un accord avec Janssen, filiale de Johnson & Johnson, devrait être conclu pour 38 millions de doses.

S'exprimant dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le ministre de la Santé a souligné la gravité de la situation et l'impact désastreux des variants plus contagieux du coronavirus.

Eduardo Pazuello a fait savoir que le gouvernement s'attendait à ce que les doses du vaccin de Pfizer soient livrées en mai.

Le confinement partiel décidé à Sao Paulo, l'Etat brésilien le plus peuplé, met en exergue les inquiétudes grandissantes face à la flambée des nouvelles infections.

L'annonce de ces restrictions sanitaires, effectuée par le gouverneur Joao Doria, a provoqué la colère du président Jair Bolsonaro, qui est opposé aux mesures de confinement et a longtemps minimisé la dangerosité de l'épidémie.

"Vous ne pouvez pas paniquer, en recourant à nouveau à une politique de confinement. Les gens vont mourir de faim et de dépression", a déclaré le dirigeant d'extrême droite à un groupe de partisans.

Davantage d'Etats et de villes du pays devraient cependant imiter Sao Paulo, alors que la pression sur les hôpitaux ne cesse de s'accentuer.

Les commerces non-essentiels de Sao Paulo seront fermés à compter de samedi, tandis que les bars et restaurants pourront seulement effectuer des livraisons.

Selon les données officielles, 71.704 nouveaux cas ont été recensés en vingt-quatre heures au Brésil, portant le total à quelque 10,7 millions d'infections - le plus grand nombre de contaminations au monde après les Etats-Unis et l'Inde. (Anthony Boadle à Brasilia, avec Eduardo Simoes et Pedro Fonseca; version française Jean Terzian)