Coronavirus-Nouveau week-end de confinement en vue en Turquie

ISTANBUL, 13 avril (Reuters) - Le confinement sera de nouveau en vigueur en Turquie le week-end prochain dans le cadre des mesures prises pour freiner la propagation du coronavirus, a annoncé lundi le président Recep Tayyip Erdogan, reconduisant ainsi une mesure qui touché 31 provinces pendant 48 heures.

L'annonce tardive de ce premier confinement avait provoqué une ruée des habitants des principales villes du pays dans les magasins vendredi.

Le chef de l'Etat a précisé que nouvelles périodes de confinement pourraient être décidées et que des mesures seraient prises afin d'éviter la confusion de la semaine dernière.

"Lors de notre conseil des ministres, nous avons décidé de reconduire le confinement le week-end lorsque cela se révélera nécessaire", a-t-il dit

La Turquie comptait 61.049 cas confirmés d'infection au coronavirus lundi selon le ministre de la Santé et l'épidémie a fait 1.296 morts dans le pays.

Dimanche, Recep Tayyip Erdogan avait refusé la démission du ministre de l'Intérieur, Suleyman Soylu, qui avait dit assumer ainsi le désordre lié à l'annonce tardive du confinement de ce week-end.

Avant de décider ce confinement, Ankara avait entre autres fermé les écoles et les cafés, interrompu les prières de masse et ordonné aux personnes âgées de plus de 65 ans comme de moins de 20 ans de rester chez elles afin de limiter la propagation du coronavirus.

