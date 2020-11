Coronavirus-Nouvelle hausse record du nombre de cas aux USA

BANGALORE, 7 novembre (Reuters) - Les Etats-Unis ont recensé au moins 121.337 nouveaux cas de contamination au coronavirus vendredi, une progression qui constitue un troisième record en trois jours, selon un décompte Reuters effectué sur la base de données officielles.

L'épidémie se propage dans toutes les régions, 19 Etats ayant enregistré un record quotidien du nombre de cas supplémentaires vendredi.

Depuis le début de l'épidémie, le virus a touché plus de 9,6 millions de personnes et provoqué quelque 235.000 décès aux Etats-Unis, le pays le plus touché par la pandémie. (Anurag Maan version française Camille Raynaud)