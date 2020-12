Coronavirus-Nouvelle vague et appel à la vigilance en Corée du Sud

SÉOUL, 5 décembre (Reuters) - Les autorités sud-coréennes ont appelé à la vigilance samedi alors que de petits "clusters" (foyers d'infection) de coronavirus se déclaraient dans le cadre d'une troisième vague du virus centrée sur la région de Séoul, avec des infections proches de leurs plus hauts depuis neuf mois.

L'Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies (KDCA) a signalé 583 nouvelles infections, contre 629 vendredi, soit le niveau le plus élevé depuis que la première vague de coronavirus a culminé dans le pays en février et début mars.

Après avoir mis en oeuvre des restrictions plus strictes samedi, le gouvernement doit décider dimanche s'il compte les durcir après avoir initialement réussi à contenir le virus grâce notamment à une identification efficace des chaînes de contamination.

Les cas de COVID-19 étaient en moyenne de 487,9 dans le pays cette semaine, en hausse de 80 par rapport à la semaine précédente. La nouvelle vague est différente des deux premières qui étaient dues à des contaminations à grande échelle, a déclaré Lim Sook-young, responsable du KDCA.

"Les récentes flambées sont petites, multiples et se propagent dans la vie quotidienne des gens", a-t-il dit lors d'un point de presse. "Veuillez garder à l'esprit que la vague actuelle ne se limite pas à un groupe ou à un lieu spécifique, mais peut être autour de nos maisons, de notre famille et de nos connaissances."

Séoul a recensé 235 nouvelles infections. Plus de la moitié des 52 millions d'habitants de la Corée du Sud vivent dans la capitale et ses environs.

Parmi les foyers de taille modeste mais répandus à Séoul, les cas confirmés liés à un cours de danse ont augmenté de neuf à 249 en moins de deux semaines tandis que 21 personnes ont été testées positives dans un cluster lié à un bar à vin.

Séoul a décidé samedi des couvre-feux sans précédent, fermant la plupart des établissements et magasins à 21 heures pendant deux semaines et réduisant les transports public de 30% le soir. (Sangmi Cha, version française Benjamin Mallet)