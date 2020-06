Coronavirus-Nouvelles mesures de confinement dans deux communes d'Allemagne

(Actualisé avec deuxième ville concernée)

BERLIN, 23 juin (Reuters) - Des mesures de confinement ont été rétablies mardi dans deux communes de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, dans le nord-ouest de l'Allemagne, après la découverte d'un nouveau foyer de Covid-19.

Elles resteront en vigueur jusqu'au 30 juin à Gütersloh, qui compte 100.000 habitants, et dans la ville voisine de Warendorf. Bars, musées, galeries, cinémas, salles de sport, gymnases et piscines seront fermés, et les pique-niques interdits.

Plus de 1.500 employés d'une usine de conditionnement de viande de la région ont contracté le coronavirus. Certains membres de leur famille ont été infectés ainsi que 24 personnes n'ayant pas de liens avec l'usine.

"C'est une mesure préventive", a déclaré mardi Armin Laschet, ministre-président du Land. "Nous lèverons cette mesure dès que possible", lorsque la flambée de contaminations sera maîtrisée, a-t-il ajouté.

Lothar Wieler, directeur de l'institut Robert Koch pour la santé publique (RKI), a indiqué mardi que le pays risquait de faire face à une deuxième vague épidémique mais s'est dit optimiste quant à la capacité du pays à éviter une telle situation.

Le taux de reproduction du coronavirus en Allemagne, ou "R", est actuellement estimé par les autorités sanitaires à 2,76, ce qui signifie que si 100 personnes contractent le virus, elles en contamineront à leur tour 276 autres. (Thomas Seythal et Paul Carrel version française Anait Miridzhanian et Jean-Philippe Lefief, édité par Henri-Pierre André)