PARIS, 1er août (Reuters) - Le ministère de l'Economie français a annoncé dimanche renforcer en août les aides économiques d'urgence aux cinq départements et régions d’Outre-mer, durement frappés par la nouvelle flambée de la pandémie de coronavirus.

La Martinique et La Réunion sont soumis à un confinement et la Guadeloupe, la Guyane, Saint-Martin et Saint-Barthélemy à un couvre-feu.

Le détail de ces mesures : https://bit.ly/3ykAytY (Rédigé par Jean-Michel Bélot)