Coronavirus-Pékin se confine partiellement face à de nouvelles contaminations

PEKIN, 29 décembre (Reuters) - Pékin a bouclé mardi dix secteurs du district de Shunyi dans le nord-est de la ville, ce qui constitue un premier reconfinement dans la capitale chinoise depuis la vague épidémique enregistrée en juin et juillet.

Pékin a recensé 16 nouveaux cas domestiques de contaminations et trois cas asymptomatiques depuis le 18 décembre, date à laquelle les premiers cas ont été découverts.

La majorité des personnes infectées par le coronavirus se trouvaient dans le district de Shunyi, qui a interdit aux coursiers d'entrer dans les quartiers résidentiels à partir de ce mardi.

Les zones confinées incluent une zone industrielle, six villages et trois bâtiments, a déclaré un responsable municipal.

Si le nombre de nouvelles contaminations reste modeste dans la capitale par rapport aux chiffres de juin et juillet, les autorités locales ont renforcé les mesures visant à contenir la propagation du virus, qui s'est développé dans trois districts où des centaines de milliers d'habitants ont été testés.

"Les mesures de prévention et de contrôle du COVID par la ville doivent passer en mode d'urgence", a déclaré un porte-parole de Pékin.

Le gouvernement de la capitale chinoise a annoncé l'annulation de rassemblements à grande échelle comme les événements sportifs et les manifestations organisées dans les temples ainsi que le contrôle de certaines fêtes annuelles.

Pékin a déclaré dimanche qu'elle reverrait à la hausse de nombre de rames de métro sur le réseau pour une meilleure répartition des voyageurs et qu'elle limiterait à 75% la capacité d'accueil des lieux de spectacle et de divertissement.

Les concerts et les illuminations du nouvel an ont été annulés tandis que les établissements scolaires ont interdit leur accès aux personnes extérieures.

A l'approche du Nouvel An lunaire en février, les responsables de la ville ont appelé les habitants à ne pas quitter Pékin pendant les vacances, qui commenceront le mois prochain deux semaines plus tôt que prévu pour les écoliers et certains collégiens. (Colin Qian et Ryan Woo, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)