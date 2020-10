Coronavirus-Pelosi veut un accord global pour le plan de soutien à l'économie US

par Richard Cowan et Patricia Zengerle

WASHINGTON, 8 octobre (Reuters) - Le soutien au secteur aérien américain relève de la sécurité nationale et toute loi qui viendrait le soutenir ne pourra recevoir l'accord du Congrès que si les parlementaires sont assurés de pouvoir élaborer un texte aux contours élargis, a déclaré jeudi Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants.

Dans une interview accordée à Bloomberg TV, la démocrate a dit avoir bon espoir de parvenir avec le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin à un accord sur un projet global, à même, a-t-elle dit, "de pulvériser le virus, d'honorer nos héros et de mettre de l'argent dans la poche des Américains".

Selon Nancy Pelosi, il existe un consensus selon lequel l'aide aux compagnies aériennes devra intervenir dans un contexte législatif beaucoup plus vaste.

Et ces deux initiatives (l'aérien et le soutien global), si elles ne devront pas nécessairement être prises en même temps, devront garantir que "nous irons plus loin que l'aide aux seules compagnies aériennes", a-t-elle dit.

Les démocrates plaident pour la mise en place d'un plan de soutien de 25 milliards en faveur du secteur aérien tout en défendant l'élaboration d'un plan d'aide aux contours bien plus vaste d'un montant de 2.200 milliards de dollars.

Du côté de la Maison blanche, on souhaite maintenir le coût de ce plan global autour de 1.600 milliards de dollars.

L'administration Trump concentre ses efforts sur la création de projets de lois "autonomes" destinés à soutenir le secteur du transport aérien, et à assurer le versement de 1.200 dollars d'aides aux particuliers.

Lors de sa conférence de presse hebdomadaire, Nancy Pelosi a déclaré ne pas savoir quelles étaient les chances d'arriver à un accord avec la Maison blanche tout en faisant état de "progrès".

Plus tôt dans la journée, le président américain, Donald Trump, avait déclaré sur Fox Business que républicains et démocraties avaient commencé à y travailler", alors qu'il avait annoncé mardi sur Twitter le gel des négociations sur ce plan de soutien jusqu'au scrutin du 3 novembre. (Susan Heavey, Lisa Lambert et Richard Cowan version française Claude Chendjou et Camille Raynaud)